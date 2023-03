JCS : Pyongyang tire deux nouveaux missiles balistiques vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord enchaîne les provocations. Aujourd’hui encore, elle a lancé deux missiles balistiques. Il s’agit de sa cinquième bravade en la matière de l’année.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté ces engins, tous deux de courte portée, tirés entre 7h41 et 7h51 vers la mer de l’Est, séparant la péninsule de l’archipel japonais, depuis Jangyon dans le sud-ouest du territoire. Et les projectiles sont tombés dans la mer après avoir parcouru environ 620 km. Les renseignements sud-coréen et américain sont en train d’analyser leur nature exacte.La nouvelle démonstration de force du régime de Kim Jong-un intervient deux jours seulement après les tirs de deux missiles de croisière depuis un sous-marin au large de sa ville côtière de Sinpo, dans l’est du pays. Trois jours auparavant, le 9 mars, l’Etat ermite avait également lancé six CRBM, une version légèrement moins puissante que les missiles balistiques à courte portée (SRBM).Le Nord semble poursuivre ses menaces en réaction aux exercices « Freedom Shield » entre les forces américaines et sud-coréennes, qui ont commencé hier pour une durée de 11 jours. Des manœuvres qu’il considère comme des répétitions générales d’une invasion de son territoire. Il est donc évoqué la possibilité de tirs supplémentaires.L’armée sud-coréenne condamne les tests de missiles balistiques à répétition de Pyongyang, en les qualifiant de grave acte de provocation portant atteinte à la paix et la stabilité de la communauté internationale. Dans la foulée, elle a exhorté le royaume ermite à les suspendre immédiatement.En dépit de ces bravades visant à empêcher les manœuvres sud-coréano-américaines, actuellement en cours, les deux alliés envisagent de les poursuivre normalement.Pour rappel, lors d’une réunion, samedi, de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs, présidée par Kim III, Pyongyang a décidé « des mesures pratiques importantes pour un usage plus offensif de la dissuasion de guerre ».Deux jours plus tôt, le dirigeant suprême a supervisé un exercice de tirs de missiles. Il a alors ordonné à son armée d’« intensifier régulièrement les divers entraînements de simulation de guerre réelle, de manière diversifiée et dans des situations différentes ».