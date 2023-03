Yoon Suk-yeol au Japon les 16 et 17 mars : le programme de son voyage dévoilé

Photo : YONHAP News

On connaît maintenant le programme plus détaillé du prochain voyage de Yoon Suk-yeol au Japon.Selon son conseiller à la sécurité nationale Kim Sung-han, qui l’a annoncé aujourd’hui, le président de la République commencera son déplacement à Tokyo ce jeudi par une rencontre avec ses concitoyens expatriés dans l’archipel. Puis, il s’entretiendra en tête-à-tête avec le Premier ministre Fumio Kishida. Ils dîneront aussi ensemble.Lors de leur sommet, les deux dirigeants échangeront sur les meilleurs moyens de réchauffer les relations entre leurs pays. Il s’agira là de mettre en exécution le plan d’indemnisation des sud-Coréens victimes du travail forcé lors de la période de la colonisation. Une solution proposée par le gouvernement de Séoul. La levée des restrictions commerciales nippones vers le pays du Matin clair et la normalisation du pacte bilatéral d’échanges de renseignements militaires (GSOMIA) s’inviteront elles aussi dans leurs discussions.Et le lendemain, le chef de l’Etat sud-coréen rencontrera les dirigeants politiques et économiques du pays du Soleil levant. Dans ce cadre, il prendra part à une table ronde d’affaires Corée du Sud-Japon. Et avant de rentrer à Séoul, il donnera une conférence devant les étudiants d’université des deux pays voisins.Le président Yoon sera accompagné de son épouse Kim Keon-hee. La coordination de divers programmes pour celle-ci et Yuko Kishida, la femme du chef du gouvernement nippon, est en cours en ce moment.