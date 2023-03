Travail forcé : les 3 survivants rejettent officiellement le plan d’indemnisation de leur gouvernement

Photo : YONHAP News

Les trois survivants des 15 anciens travailleurs forcés au Japon qui ont gagné, en 2018, leur procès contre deux entreprises japonaises qui les avaient exploités du temps de la colonisation ont officiellement refusé le plan d’indemnisation de leur propre gouvernement. Un plan selon lequel celui-ci, et non les firmes condamnées, les dédommage par une tierce partie, en l’occurrence sa Fondation pour les victimes de la mobilisation forcée par le Japon impérial.Les trois victimes ont transmis hier un document en ce sens à la fondation comme à l’un des deux groupes Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM). Elles étudient la possibilité de faire de même pour l’autre société Mitsubishi Heavy Industries. Il s’agirait d’une procédure nécessaire pour leur nouvelle bataille judiciaire en perspective.Selon un responsable d’une ONG sud-coréenne qui les défend, leur combat n’est pas terminé. Mais elles s’engagent dans un nouveau départ pour un long feuilleton et pour cela, commenceront par appeler la justice à ordonner rapidement la monétisation des brevets et des marques que les deux entreprises possèdent en Corée du Sud.Cela dit, le gouvernement de Séoul veut mettre fin, au plus vite, aux procédures légales nécessaires pour leur compensation. Si les intéressés refusent de recevoir le versement, il compte donc consigner l’argent au tribunal.Les victimes et leurs familles envisagent également de saisir la justice pour que celle-ci tranche la question de savoir si une tierce partie, à savoir l'exécutif sud-coréen, a le droit de boucler les procédures en question. Une dispute judiciaire est donc attendue dorénavant entre les anciens ouvriers sud-coréens et leur gouvernement.Dans ce contexte, les experts des relations sud-coréano-nipponnes appellent d’une seule voix l’archipel à prendre ses propres mesures visant à trouver une solution à la question. Selon eux, dans le cas contraire, la grogne risque de monter chez les sud-Coréens et cela ne fera qu’envenimer les choses entre les deux voisins.