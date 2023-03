Bourse : la faillite de SVB impacte fortement les indices sud-coréens

Photo : YONHAP News

Les premiers effets de la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), déclarée le 10 mars dernier, se font ressentir sur le marché boursier sud-coréen. Le Kospi et le Kosdaq, les deux indices de la Bourse de Séoul, ont lourdement chuté ce mardi. Le premier, celui de référence, trébuche de 2,56 % par rapport à la veille et clôture la séance à 2 348,97 points. Le second, celui des valeurs technologiques, dégringole de 3,91 % et finit la séance à 758,05 points.Les faillites de SVB et de Signature Bank, une autre banque américaine qui a mis la clé sous la porte, font craindre l’effondrement en chaîne d’autres établissements financiers aux Etats-Unis et inquiètent fortement les investisseurs.De plus, les observateurs se méfient de l’annonce imminente de l’indice des prix à la consommation (IPC) de février aux USA, qui devrait être faite cette nuit, heure de Séoul. En effet, si l’IPC se révèle être supérieur aux attentes du marché, la plausibilité que la Réserve fédérale américaine (Fed) rehausse ses taux directeurs augmentera, et ce malgré l’incertitude qui règne dans le secteur. La décision de la Fed pourrait ainsi de nouveau impacter la Bourse de Séoul et obliger les responsables compétents à prendre des mesures nécessaires.A Séoul, le vice-Premier ministre à l'Economie s'est voulu rassurant. Choo Kyung-ho a déclaré que l'impact de la faillite de la SVB sur le marché financier national devrait être limité, mais que le gouvernement surveillerait tout de même avec une grande vigilance la situation.Par ailleurs, sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 403,14 wons (+7,61 wons) et le dollar américain 1 311,1 wons (+9,3 wons).