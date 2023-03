Météo : le printemps de retour avec un grand écart de températures

Photo : YONHAP News

Le froid s’en est allé, pour le moment. Le thermomètre a fait le grand écart entre ce matin et cet après-midi, avec notamment un bond de 20°C pour Andong, dans l’est du territoire, et Jeonju dans l’ouest.Toujours assez bas dans la matinée, Séoul s’est réveillée à 2°C, Daejeon à 0°C, Daegu à 1°C ainsi qu’Andong et Jeonju justement à -2°C. Le mercure s’est ensuite envolé. Plus dix degrés à l’échelle nationale, avec un réchauffement assez important dans plusieurs villes : Daejeon, Daegu et Gwangju notamment, avec une hausse de 17 à 18 degrés.De plus, le soleil printanier a renforcé le sentiment de chaleur. Dans un premier temps caché sur une bonne partie du territoire, sauf dans le sud-ouest, il s’est ensuite dévoilé aux habitants du pays du Matin clair.Dans ce contexte, Météo-Corée a émis des avertissements « sécheresse » dans plusieurs régions, dont celle de Séoul. Avant d'ajouter que de violentes bourrasques de vent devraient sévir cette nuit à Gangneung, dans la province de Gangwon.