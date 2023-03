Le Premier ministre japonais envisage de visiter cet été la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais pourrait se rendre cet été en Corée du Sud et ce suite au sommet du G7 prévu en mai à Hiroshima. C’est ce qu’a rapporté mardi Kyodo News.Selon l’agence de presse nippone, Fumio Kishida aurait l’intention d’accélérer l’amélioration des relations Séoul-Tokyo à l’occasion de la visite du président sud-coréen Yoon Suk-yeol sur l’archipel qui doit débuter ce jeudi. La diplomatie dite de « navette » devrait être relancée après quasiment 12 ans d’arrêt depuis le déplacement de l’ancien chef de l’Etat sud-coréen Lee Myung-bak en décembre 2011.Par ailleurs, Kyodo News a expliqué que Kishida appréciait la solution d’indemnisation des victimes du travail forcé au Japon durant la Seconde guerre mondiale, proposée par l’administration Yoon. Avant d’ajouter que son voyage aurait lieu entre juillet et septembre. L’agence de presse a toutefois rappelé qu’il resterait à surveiller l’opinion publique sud-coréenne pour fixer la date, car certains plaignants refusent d’accepter la solution et le Minjoo, le premier mouvement de l’opposition, s’y oppose lui aussi fermement.