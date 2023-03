Prix Man Booker : « Whale » de Cheon Myeong-kwan présélectionné

Photo : YONHAP News

Le roman « Whale » de l'écrivain sud-coréen Cheon Myeong-kwan, traduit par Kim Chi-young, a été présélectionné pour le Prix Man Booker International 2023. Il figure parmi les 13 œuvres de la première liste, dite la « longue liste », de cette prestigieuse distinction littéraire britannique, dévoilée mardi par l'organisateur sur son site.Selon le jury, « Whale » est une fiction satirique qui met en scène les vies de trois personnages vivant dans un village isolé en Corée et qui jette un nouvel éclairage sur les changements que le pays a connus au cours de sa transition rapide de la société prémoderne vers celle post-moderne.L’auteur, âgé de 59 ans, a pris la plume tardivement, dans sa trentaine. Il a d'abord commencé à écrire des scénarios de films avant d'émerger sur la scène littéraire sud-coréenne en remportant le prix des jeunes écrivains Munhak Dongne en 2003 pour sa première nouvelle « Frank et moi ». L'année dernière, il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film « Hot Blooded ».Cheon est le cinquième sud-Coréen à être nominé pour le prix Man Booker. « Cursed Bunny » de Chung Bo-ra a figuré parmi les finalistes l'année dernière. « Love in the Big City » de Park Sang-young et « At Dusk » de Hwang Sok-yong sont entrés dans la longue liste, respectivement en 2022 et 2019. Han Kang est devenue la lauréate en 2016 pour « La Végétarienne », avant de figurer de nouveau sur la longue liste deux ans plus tard avec « The White Book ».Le prix Man Booker est considéré comme l'une des trois plus grandes récompenses littéraires au monde, avec le prix Nobel de littérature et le prix Goncourt. Sa catégorie internationale, créée en 2005, couronne des œuvres d'écrivains non-anglais. Le jackpot de 50 000 livres sterling, soit environ 56 500 euros, est partagé à parts égales entre l'auteur et le traducteur. L'organisateur annonce tout d'abord sa longue liste comportant 13 œuvres candidates avant de dévoiler les six nominés de la sélection restreinte.Sur la longue liste de cette année figurent également « Ninth Building » du romancier chinois Zou Jingzhi, « Jimi Hendrix Live in Lviv » de l'auteur ukrainien Andrey Kurkov ou encore « The Gospel According to the New World » de l'écrivaine française Maryse Condé. Les six finalistes seront annoncés le 18 avril, et le lauréat sera connu le 23 mai.