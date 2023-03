Yoon Suk-yeol souhaite normaliser les relations Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que la normalisation des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Japon servirait les intérêts des deux nations, dans une interview publiée mercredi par le quotidien japonais, Yomiuri Shimbun.Quant à une éventuelle remise en cause de la question liée à l’indemnisation des victimes du travail forcé au Japon dans le futur, le chef de l’Etat a assuré qu’il n’y aurait rien à craindre, en expliquant que c’est une solution qui n’aboutirait pas à l’exercice du droit de réclamer les dommages et intérêts plus tard. Il a fait savoir que, même avant de se porter candidat à la présidentielle, il considérait une indemnisation des victimes par une fondation créée sous la tutelle du gouvernement comme une méthode raisonnable.Toujours selon le journal japonais, Yoon a ensuite ajouté qu’il y avait une contradiction entre l'accord bilatéral relatif au règlement des réclamations de 1965 et le jugement de la Cour suprême sud-coréenne de 2018, qui a ordonné aux entreprises nippones accusées d’indemniser les anciens travailleurs.Par ailleurs, le numéro un sud-coréen a exprimé sa volonté de promouvoir la coopération entre Séoul, Washington et Tokyo en matière de sécurité, en indiquant que ces derniers sont exposés à la menace nucléaire de la Corée du Nord. Il a insisté sur le fait que son pays et le Japon devraient partager les données fournies par les radars qui détectent les missiles nord-coréens.Pourtant, le président a nié l’ambition de doter la nation d’armes atomiques. Il a affirmé qu’il faudrait plutôt renforcer la dissuasion nucléaire américaine pour répondre à la menace sécuritaire. Concernant le fait que Tokyo avait changé sa politique de sécurité en renforçant ses capacités de contre-attaque, Yoon a reconnu que des missiles à moyenne portée de Pyongyang survolaient l’archipel nippon.