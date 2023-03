Affaire Terreform Labs : le parquet renforce sa coopération internationale

Photo : YONHAP News

Le Parquet sud-coréen a annoncé qu'elle renforçait sa coopération avec les autorités internationales pour son enquête sur l'effondrement de TerraUSD (UST) et de Luna. Pour rappel, ces deux cryptomonnaies dites stables, créées par Terraform Labs, ont brutalement chuté en mai 2022, causant d'importantes pertes aux investisseurs.Lors d'un point de presse tenu mardi, le Bureau des procureurs du district sud de Séoul, chargé de l'affaire, a fait savoir qu'il travaillerait avec d'autres pays pour rechercher les responsables du crash, dont notamment Kwon Do-hyung, le PDG de Terraform Labs.En février dernier, le directeur de l'unité d’enquête sur les crimes financiers du Parquet du district sud de Séoul, Dan Sung-han, s'est rendu en personne en Serbie, où Kwon aurait fui, pour rencontrer les autorités locales et solliciter leur coopération pour l'enquête. Des recherches pour localiser quatre autres personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt sont aussi en cours.Quant à Shin Hyun-sung, l'un des co-fondateurs de Terraform Labs, des investigations complémentaires sont actuellement en cours après le rejet de la délivrance du mandat d'arrêt à son encontre par le tribunal en décembre dernier, a fait savoir un responsable de l'enquête. Avant d'ajouter que le Parquet décidera ultérieurement de renouveler ou non sa demande de mandat. Shin est soupçonné d'avoir obtenu des gains illicites de 140 milliards de wons, soit près de 100 millions d'euros, en revendant les cryptomonnaies Luna qu'il détenait, après la flambée de leur valeur.Par ailleurs, les procureurs ont estimé que la Commission de sécurité et d'échanges (SEC) des Etats-Unis était sur la même longueur d'ondes qu'eux, dans la mesure où l'autorité américaine considère la cryptodevise Luna au même titre que les valeurs mobilières. Kwon est accusé d’escroquerie pour avoir fait croire aux investisseurs que ses monnaies virtuelles pouvaient être utilisées pour des paiements en ligne.