Tirs de missiles nord-coréens : aucun impact sur les exercices militaires Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a affirmé aujourd’hui avoir lancé la veille deux missiles balistiques tactiques sol-sol depuis le comté de Changyon, dans la province de Hwanghae du Sud. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA, l'Agence centrale de presse nord-coréenne. Ces tirs auraient été menés pour protester aux manœuvres militaires sud-coréano-américaines « Freedom Shield ».Pourtant, l’administration américaine a fait savoir que les provocations balistiques du pays communiste avant et après les exercices conjoints n’auraient pas d’impact sur leur déroulement.John Kirby, coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, a déclaré mardi que, si les tirs de missiles de Pyongyang avaient pour objectif d’empêcher les entraînements militaires, sa tentative échouerait. Il a souligné que les exercices « Freedom Shield » se déroulaient comme prévu. Avant d'ajouter qu’ils avaient débuté lundi et se poursuivraient pour un certain temps.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un avait également procédé au lancement de deux missiles de croisière depuis un sous-marin, le 12 mars, à la veille du lancement des exercices Séoul-Washington.