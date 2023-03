Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'entretient avec son homologue polonais

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a rencontré mardi son homologue polonais Zbigniew Rau en visite officielle en Corée du Sud depuis la veille. Au menu de leurs discussion : la coopération bilatérale dans les domaines de l'armement et de l’énergie nucléaire ainsi que la guerre en Ukraine, entre autres.Les deux chefs de la diplomatie se sont d'abord félicités des résultats tangibles obtenus dans la coopération de leurs pays en matière d'armement et de défense depuis le sommet entre Yoon Suk-yeol et Andrzej Duda en juin dernier. Ils se sont ensuite engagés à poursuivre leurs efforts pour assurer le bon déroulement des mesures de suivi.Le ministre polonais a estimé qu'un nouveau jalon avait été posé dans la coopération entre la Corée du Sud et la Pologne notamment grâce à celle dans l'armement. En effet, Varsovie élargit sa coopération avec Séoul dans le domaine de la défense pour faire face au risque d'un vide sécuritaire et militaire accru suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a signé en 2022 plusieurs accords d'envergure avec le pays du Matin clair pour acheter des chars de combat K2, des mortiers K9, des avions de chasse FA-50 ou encore des systèmes lance-roquettes multiples K239 Chunmoo.Son hôte a pour sa part souligné les progrès réalisés concernant le projet de coopération pour la construction d'une centrale nucléaire sud-coréenne en Pologne, en évoquant la signature en octobre dernier d'un protocole d'accord entre les deux gouvernements ainsi que d'une lettre d’intention entre les entreprises concernées des deux nations.Par ailleurs, les deux hommes ont affiché une convergence de vue sur la nécessité d'un rétablissement rapide de la paix en Ukraine et sont convenus de coopérer activement à l'avenir pour la reconstruction du pays ravagé par la guerre.