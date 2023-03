Yoon Suk-yeol ambitionne d’installer un méga cluster de semi-conducteurs en banlieue de Séoul

Photo : YONHAP News

Le président de la République a comparé la situation actuelle des industries de pointe à « un champ de bataille économique ». Yoon Suk-yeol a annoncé ce matin soutenir les secteurs privés avec l’investissement de 550 000 milliards de wons, l’équivalent de 393 milliards d’euros, d’ici 2026, dans six domaines clés : les semi-conducteurs, les écrans, les accumulateurs électriques, la bio-industrie, les voitures du futur et la robotique.En premier, une enveloppe de 300 000 milliards de wons, ou 214 milliards d’euros, sera dédiée à la création du plus grand cluster de semi-conducteurs sans mémoire au monde, dans la région métropolitaine de Séoul.Le chef de l’Etat a affiché sa volonté de développer cette installation au niveau mondial en partenariat avec les complexes de puces mémoires déjà existants et plus de 150 entreprises de matériaux, de pièces détachées et d’équipements.Le cluster en question sera construit à Yongin dans la province de Gyeonggi pour faciliter la collaboration avec les installations de production qui se trouvent à Giheung, Hwaseong et Pyeongtaek, villes abritant les centres de recherche des nouvelles technologies et situées dans cette province.Par ailleurs, des complexes industriels de pointe seront installés dans 14 régions. Yoon a affirmé lever les restrictions sur l’utilisation des terres pour permettre à chacune d’entre elles de promouvoir les secteurs pour lesquels elle représente un avantage comparatif. Par exemple, la ville de Daejeon se concentrera sur les nanotechnologies et les semi-conducteurs, tandis que Daegu dans le sud-est sur les voitures du futur et de la robotique.