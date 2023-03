Le nombre d’employés enregistre la hausse la moins importante en deux ans

Photo : YONHAP News

En février, le nombre de personnes employées en Corée du Sud a augmenté de 312 000 en glissement annuel, enregistrant la hausse la moins importante en deux ans. Sa progression a ainsi ralenti pour le neuvième mois consécutif.Par tranche d'âge, le nombre de travailleurs de 60 ans et plus a affiché la plus forte croissance avec 410 000 individus de plus par rapport à février 2022. Pour l’ensemble des autres catégories d'âge, le nombre d’employés a diminué de plus de 100 000. Notamment chez les moins de 30 ans, le chiffre a baissé de plus de 120 000, soit le recul le plus marqué depuis février 2021.Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), cette dégradation des chiffres est imputable à l’effet de base lié aux bons résultats enregistrés l'an dernier, mais aussi au ralentissement économique en cours.Par industrie, le secteur de la santé et du bien-être et celui de l'hôtellerie et de la restauration ont vu leur nombre d’employés croître, tandis que le commerce en gros et au détail et le service des transports et de l'entreposage ont enregistré un repli. Quant à l’industrie manufacturière, le nombre de ses travailleurs a chuté de 27 000, soit un déclin pour le deuxième mois consécutif, sous l'effet d'une contraction des exportations.Le gouvernement estime que le ralentissement de l'économie et la diminution de la population en âge de travailler sont responsables de la décélération de la hausse du nombre de salariés. Il s'attend toutefois à ce qu'une recrudescence intervienne avec la réouverture des services en face-à-face et le retour des travailleurs étrangers.