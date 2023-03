Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé d’envoyer une aide humanitaire, d’un montant de 200 000 dollars, au Vanuatu qui a été frappé au début du mois par deux cyclones tropicaux. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Judy et Kevin sont les noms de ces cyclones qui ont balayé l’Etat insulaire du Pacifique. Et ces derniers ont affecté quelque 270 000 personnes, soit 80 % de la population, et provoqué des pannes d’électricité et d’eau dans tout le territoire.Séoul espère que ce soutien permettra aux sinistrés de reprendre rapidement leur vie quotidienne et de se remettre des dégâts.