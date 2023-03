Météo : temps contrasté entre ce matin et cet après-midi

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques ont été assez instables ce mercredi. Plutôt ensoleillé dans la matinée, le pays du Matin clair a observé par la suite des nuages, des bourrasques de vent, et même de la pluie.Tout avait donc bien commencé avec un beau soleil rayonnant sur le pays du nord-est au sud-ouest. Les habitants de la région métropolitaine et du sud-est avaient, quant à eux, déjà des nuages au-dessus de leurs têtes.Ensuite, le temps s’est progressivement couvert, avec des vents violents notamment à Séoul, et de la pluie dans les régions centrales, entre autres. A noter que quelques gouttes sont tombées sur la capitale. Et, cela pourrait se reproduire davantage d'ici ce soir.En revanche, le ciel morose n’a pas empêché les températures de s’adoucir. Très agréables ce matin, entre 6 et 12°C, sauf dans l’extrême nord du pays et à Andong où il a fait étonnement 2°C, elles ont ensuite dépassé la barre des 20°C, notamment à Gangneung et Daegu. Les autres ont flirté avec ce seuil, à l’exception du nord-ouest, dont Séoul, qui a plafonné à 13-14°C.