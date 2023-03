Photo : YONHAP News

Les indices sud-coréens n'ont pas traîné pour répondre à leur lourde chute de la veille due à la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB). Même si les résultats de ce mercredi ne permettent pas de retrouver totalement les points perdus, le Kopsi et le Kosdaq ont finit la séance à des niveaux plus que corrects. Le premier, l'indice de référence de la Bourse de Séoul, gagne 1,31 % et clôture à 2 379,72 points. Le second, celui des valeurs technologiques, bondit de 3,05 % et terminent à 781,17 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen continue de s'affaiblir face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 403,14 wons (+7,61 wons) et le dollar américain 1 311,10 wons (+9,30 wons).