Sommet Yoon-Kishida : pas de déclaration conjointe prévue

Photo : YONHAP News

Après le sommet entre la Corée du Sud et le Japon prévu demain à Tokyo, aucune déclaration conjointe ne sera publiée. Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé aujourd’hui que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida donneraient juste une conférence de presse.Selon un responsable de la présidence, les deux pays ont vu leurs relations s’envenimer depuis plus de dix ans, allant même jusqu’à perdre une confiance mutuelle après 2018 à la suite d’une série d’affaires conflictuelles. Il a alors expliqué que demain, les dirigeants se retrouveraient enfin après tant de tensions.Le haut fonctionnaire a indiqué que cette rencontre marquerait un nouveau point de départ entre Séoul et Tokyo et qu’un comité destiné à préparer leurs nouveaux plans d’avenir pourrait être fondé à cette occasion, ce qui pourrait rendre possible une déclaration conjointe prochainement.