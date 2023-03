Une entreprise épinglée pour blanchiment de cryptomonnaies dérobées par des hackers nord-coréens

Photo : YONHAP News

Une entreprise spécialisée dans les cybermonnaies qui a procédé au blanchiment d'argent virtuel dérobé par la Corée du Nord et des organisations criminelles ont été épinglées grâce à la collaboration des gouvernements américain et allemand.Le ministère de la Justice américain a annoncé mercredi avoir saisi en coopération avec les autorités allemandes le domaine, les serveurs informatiques et pas moins de 46 millions de dollars de cryptomonnaie de Chip Mixer. Cette entreprise de minage de cryptodevise est soupçonnée d'avoir blanchi 3 milliards de dollars depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui.L'opérateur de cette société, Minh Quoc Nguyen, résidant à Hanoï au Vietnam, a été mis en examen pour blanchiment d'argent et usurpation d’identité, entre autres. Il pourrait encourir jusqu’à 40 ans de prison.Selon les autorités américaines, l'entreprise accusée a fourni le service de minage en mélangeant les fonds de cryptomonnaie de plusieurs clients afin d'obscurcir la source d'origine de ces fonds. Elle aurait ainsi blanchi au moins 700 millions de dollars d’argent virtuel volés par Lazarus et APT38. Ces deux groupes de hackers nord-coréens les ont dérobés en 2022 auprès d’Axie Infinity, un jeu vidéo en ligne fonctionnant en cryptodevise, et de Harmony, une plateforme de blockchain, deux ans plus tôt.