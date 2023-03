Le ministre du Travail évoque la possible modification du projet des 69 heures par semaine

Photo : YONHAP News

Le projet gouvernemental sud-coréen portant la durée légale de travail hebdomadaire jusqu’à 69 heures suscite l’émoi de la population.Confronté à ce tollé général, le ministre du Travail a fait savoir que le plan en question pourrait subir des modifications, avant d'assister à une table ronde tenue hier avec le patronat et le syndicat des entreprises primées pour leur bonne gestion de la durée de travail.Lee Jung-sik a ainsi souligné que le délai de 40 jours de l'avis préalable de la législation existait afin d’écouter les divers avis des concitoyens ou de combler les manques du projet gouvernemental.Le ministre a également rappelé que la santé des travailleurs est le facteur le plus important pour le chef de l'Etat, avant d'ajouter que les lignes directrices de l'amendement du plan des 69 heures seraient définies ultérieurement.Face aux critiques sur un manque de préparation soulevée par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, le haut officiel a reconnu que le projet laissait à désirer, avant de s'engager à l'améliorer.De leurs côtés, les membres de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) ont organisé un piquet de grève à l'entrée de la salle accueillant la table ronde. Ils ont revendiqué l'annulation immédiate de plan de l'exécutif qu'ils jugent meurtrier pour les salariés. Devant les manifestants, Lee a promis de leur donner la parole plus tard.