AIEA : les sites nucléaires nord-coréens deviennent plus étendus et complexes

Photo : YONHAP News

Les installations nucléaires nord-coréennes s'étendent davantage et de manière bien plus complexe. En dehors des sites atomiques bien connus dont celui de Yongbyon, la Corée du Nord est en train d'agrandir et de compliquer ses structures.C’est ce qu'a annoncé mardi dernier, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à la Voix de l'Amérique (VOA). Cette radio américaine l'a interviewé à l'issue d'une conférence sur le rôle de cet organisme en Ukraine, donnée à Washington par l'Institut d'études stratégiques et internationales (CSIS).Rafael Grossi aurait ainsi suggéré que les activités nord-coréennes sont toujours menées en secret dans les usines de concentration d'uranium situées à Yongbyon mais également à Gangson. Avant d'ajouter que son agence déployait des efforts pour surveiller le programme atomique de l'Etat ermite.Le diplomate argentin a également fait savoir que l'AIEA pourrait effectuer une intervention technologique dans le développement nucléaire nord-coréen. Par exemple, les pays membres de cet organisme international pourraient lui confier un jour une mission d'inspection des sites présents au nord du 38e parallèle.Concernant sa rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol en décembre dernier à Séoul, il l'a trouvée très fructueuse sans pour autant entrer dans les détails.Pour rappel : lors de la réunion du Conseil des gouverneurs tenue le 6 mars à Vienne en Autriche, Grossi avait révélé que le site de Punggye-ri était toujours prêt à accueillir un essai nucléaire, avant d'ajouter que des signes d'activités continuaient d’être observés près du tunnel 3 du site.