« Freedom Shield » : Séoul et Washington effectuent des exercices de sorties continues des chasseurs

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis poursuivent leurs manœuvres combinées « Freedom Shield », lancées lundi. Dans ce cadre, leurs forces ont effectué hier et avant-hier des exercices de « sorties durables » visant à renforcer les capacités de continuer, de jour comme de nuit, leurs opérations en temps de guerre.Ces entraînements se sont déroulés plus précisément entre mardi 8h et mercredi 20h. L’enjeu est de maintenir le nombre maximum d’avions de combat dans le ciel. Pour ce faire, dès la fin des opérations d’un appareil ayant fait en premier une sortie, un autre qui attendait sur le tarmac a décollé afin d’en prendre le relais. Et les chasseurs ont volé en formation pour maîtriser un ennemi simulé et frapper ses installations clés.Pour le pays du Matin clair, des avions de combat comme le F-35A, F-15K ou encore le KF-16 y ont été mobilisés.L’armée de l’air du pays du Matin clair a annoncé avoir également mené des exercices en vue de transporter les armements nécessaires à bord d'avions de combat le plus rapidement et exactement possible.