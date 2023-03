Chamanisme : le ministère de la Défense perquisitionné

Photo : YONHAP News

La police a effectué une descente aujourd’hui au ministère de la Défense dans le cadre des enquêtes sur les soupçons liés à l'éventuelle intervention d'un chaman nommé Cheongong qui aurait entretenu d'étroites relations avec le président Yoon Suk-yeol et son épouse.L'unité d'enquêtes sur les cybercrimes de la préfecture de police de Séoul a mené ce matin une perquisition au bureau de gestion situé à l'annexe du ministère, qui contrôle l'enregistrement des visiteurs. Elle a déjà en main certaines données dont l'entrée des véhicules enregistrés le jour de la possible visite du chaman.Les investigateurs ont également confisqué les renseignements relatifs à l'enregistrement des visiteurs, conservés par l'équipe du système informatique du ministère.Ensuite, la police analysera les documents perquisitionnés pour savoir si Cheongong s'est bel et bien rendu au ministère aux alentours de mars 2022, peu avant la prise de décision du déménagement du palais présidentiel dans l'enceinte de ce ministère, situé à Yongsan.Les enquêteurs sont d'ailleurs en train de restituer des disques durs des caméras de vidéosurveillance installées dans la résidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Un travail difficile, ces mémoires de masse étant normalement programmées pour effacer les images après un certain temps.Ceci dit, les policiers ont l'intention de convoquer le chaman en question, dès que sera achevée l'analyse des données de communication d'autres lieux perquisitionnés.Bu Seung-chan a déclaré sur les réseaux sociaux que la police peinerait à trouver des preuves en la matière. Cet ancien porte-parole du ministère de la Défense avait été dénoncé par le Bureau présidentiel de Yongsan, qui l'accuse d'avoir mentionné dans son livre, sans fondement selon lui, l'intervention du chaman dans le transfert du palais présidentiel.