Les chefs des deux principaux partis politiques se rencontrent

Photo : YONHAP News

Le tout nouveau patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kim Gi-hyeon, est allé rencontrer hier son homologue du Minjoo, Lee Jae-myung. Cette réunion est intervenue une semaine après l’élection du premier à la tête de la formation présidentielle.L’amélioration du quotidien des sud-Coréens et la coopération entre les deux mouvements ont dominé leur conversation qui a duré environ 30 minutes.Kim en a profité pour solliciter la collaboration du Minjoo, la principale composante de l’opposition, qui dispose de la majorité à l’Assemblée nationale, afin de voter les projets ou les propositions de loi en suspens, dont celui permettant aux entreprises de moins de 30 salariés de rallonger de huit heures le temps de travail.De son côté, Lee a proposé de mettre sur pied une équipe chargée de concrétiser les engagements communs pris par les deux partis lors de la dernière présidentielle, organisée en 2022, ainsi qu’une conférence nationale consacrée aux mesures économiques à prendre d’urgence.Les chefs des camps rivaux se sont tous deux déclarés prêts à travailler main dans la main, si cela est nécessaire pour rendre meilleure la vie de leurs concitoyens. Ils sont allés jusqu’à se mettre d’accord pour se retrouver souvent, s’il y a lieu.Pourtant, la passe d’armes se poursuit entre leurs mouvements autour du plan d’indemnisation des victimes du travail forcé au Japon pendant la Seconde guerre mondiale. Une solution annoncée le 6 mars par l’administration de Yoon Suk-yeol.Hier, le Minjoo a dénoncé le sommet sud-coréano-japonais d’aujourd’hui à Tokyo, en le qualifiant de « diplomatie tributaire et humiliante ». L’ensemble de ses 169 députés ont d’ailleurs signé une résolution appelant au retrait du plan et aux excuses des entreprises japonaises qui avaient exploité les Coréens lors de la période de l’occupation coloniale.Quant au PPP, il a salué une décision audacieuse et évoqué un tournant dans l’histoire et a demandé à la formation de centre-gauche de ne plus attiser le sentiment antijaponais.