JCS : Pyongyang tire un missile semblable à un ICBM « Hwasong-17 »

La Corée du Nord a tiré aujourd’hui un nouveau missile balistique de longue portée.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté ce projectile lancé vers 7h10 vers la mer de l’Est depuis la zone de Sunan, près de Pyongyang. L’engin, tiré avec un angle élevé, est tombé dans cette mer séparant la péninsule coréenne de l’archipel japonais, après avoir parcouru 1 000 km. Le ministère japonais de la Défense a estimé à 6 000 km son altitude maximale.Le missile a volé pendant plus d’une heure en direction du nord-est depuis son site de lancement avant de s’abîmer dans les eaux proches des frontières avec la Chine et la Russie.Les renseignements sud-coréen et américain procèdent en ce moment à une analyse exhaustive de sa nature, et ce en tenant compte de la récente évolution du programme balistique de l’Etat ermite.En attendant, le JCS estime qu’il s’agit d’un projectile similaire à un missile balistique intercontinental (ICBM) de type « Hwasong-17 », et probablement pas d'un ICBM à combustible solide.Son chef Kim Seung-kyum et le commandant des forces combinées sud-coréano-américaines Paul LaCamera se sont réunis aussitôt après la nouvelle bravade de Pyongyang. Les deux généraux ont alors réaffirmé que les deux alliés allaient renforcer davantage leur posture de défense afin de faire face ensemble à toute menace du régime de Kim Jong-un.C’est la sixième fois depuis le début de l’année que le Nord a testé ses missiles balistiques. Le dernier lancement en date a eu lieu mardi. Il en a alors tiré deux de courte portée depuis la zone de Jangyon dans le sud-ouest de son territoire.Deux autres missiles de croisière et six engins CRBM, de portée inférieure à 300 km, ont également été lancés respectivement le 12 mars depuis un sous-marin et trois jours plus tôt depuis la ville de Nampo. A noter qu’il s’agit du premier test d’un missile balistique de longue portée depuis le 18 février.