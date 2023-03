Travail forcé : les victimes s'engagent dans une procédure de recouvrement contre Mitsubishi

Photo : YONHAP News

Les survivants et les familles des victimes du travail forcé au Japon qui ont gagné en 2018 leur procès contre deux entreprises japonaises qui les avaient exploités du temps de la colonisation, ont lancé hier une procédure de recouvrement des actifs conservés dans la péninsule par Mitsubishi Heavy Industries, l’un des deux groupes nippons épinglés.Il s'agit d'un acte pour montrer leur refus au plan d’indemnisation par un tiers proposé par leur propre gouvernement et demander des dédommagements directs aux firmes japonaises concernées.Yang Geum-duk et les familles d’une autre victime ont donc saisi la justice du pays du Matin clair pour l’appeler à confisquer les actifs de Mitsubishi Heavy Industries, et que MH Power Systems Korea, la filiale sud-coréenne du groupe nippon, les dédommage. La société en question a un contrat de services informatiques avec Mitsubishi et lui verse des dizaines de millions de wons, soit des dizaines de milliers euros, par an. Selon les plaignants, cette somme devrait leur être allouée en guise d’indemnisation.Les avocats qui défendent ces victimes ont d'ailleurs confirmé que le tribunal sud-coréen avait ordonné en 2021 de confisquer les actifs de MH Power Systems Korea. Une victoire judiciaire qui permet aux anciens travailleurs forcés de saisir encore une fois la justice pour demander de transformer ces actifs en argent réel.Petit rappel : la Cour suprême sud-coréenne avait ordonné en novembre 2018 à Mitsubishi de dédommager les plaignants. Depuis, le groupe japonais s'oppose à la monétisation des brevets et marques qu'il possède en Corée du Sud.