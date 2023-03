Photo : YONHAP News

Plusieurs manifestations ont été organisées aujourd’hui à Séoul en amont du sommet entre les dirigeants sud-coréen et japonais.Des membres des groupes civils qui s’y opposent se sont rassemblés devant le siège présidentiel de Yongsan. Ils ont alors fustigé le plan gouvernemental d’indemnisation des victimes du travail forcé au Japon du temps de la colonisation et dénoncé une « diplomatie humiliante ».« Réseau papillon de la paix », une association d’étudiants, a de son côté protesté contre le tête-à-tête entre Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida devant une statue représentant un ouvrier réquisitionné, une sculpture dressée sur la place de la gare de Yongsan.Une autre association d’étudiants d’université, elle, a manifesté devant le palais présidentiel pour contester le Fonds de la jeunesse du futur créé par les deux voisins.