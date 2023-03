Météo : les températures font le yoyo et prolongation de l’avis de sécheresse

Photo : YONHAP News

Le mercure a du mal à se stabiliser en cette première moitié du mois de mars. Un vent frais a soufflé sur le pays du Matin clair ce jeudi, refroidissant sensiblement les températures.Dans la matinée, les manteaux chauds ont de nouveau été sortis du placard pour faire face aux valeurs basses : -1°C à Daejeon, 0°C à Séoul, 40°C à Séoul à Daegu ou encore 50°C à Séoul à Gangneung. Les villes du littoral sud étaient mieux loties avec des températures atteignant presque les 10°C.Ensuite, le thermomètre ne s’est pas emballé comme la veille, et a donc été bien loin des 20°C. La capitale n’a pas été au-delà des 10°C, Gangneung a chuté de quasiment dix degrés, enregistrant 13°C aujourd’hui. De même à Daegu. Plus au sud, à Daegu, Busan et sur l’île méridionale de Jeju, le mercure a été plus élevé avec respectivement 16, 17 et 17°C.Concernant l’état du ciel, il a été nuageux tout au long de la journée.Par ailleurs, Météo-Corée alerte les habitants sur le risque d’incendies. En effet, deux facteurs amplifiant cette menace sont très présents ce jeudi : le temps sec et le vent violent. Dans ce contexte, la plupart des régions du pays, notamment toute la province de Gyeongsang, dans l’est, sont placées en vigilance « sécheresse » et les autorités compétentes demandent la plus grande attention lors de l’utilisation du feu pendant les activités en plein air.