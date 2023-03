Tir de missile nord-coréen : Yoon Suk-yeol continue de suivre l’évolution de la situation depuis Tokyo

Photo : YONHAP News

Avant de s’envoler pour Tokyo ce matin, le président de la République a pris part à la réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC), convoquée par son patron Kim Sung-han, après un nouvel essai balistique de Pyongyang.D’après un communiqué de presse diffusé par son cabinet, Yoon Suk-yeol a alors martelé que la Corée du Nord payerait cher pour sa provocation imprudente et insisté sur la nécessité de renforcer davantage la coopération sécuritaire avec les Etats-Unis et le Japon.Dans le même temps, le chef de l’Etat a ordonné de mener, de manière irréprochable, les exercices militaires « Freedom Shield » actuellement en cours avec Washington.Et même après son arrivée à l’hôtel dans la capitale nippone, où il est logé, le président Yoon a suivi l’évolution de la situation par visioconférence.Les participants à l’assise du NSC ont, eux aussi, fustigé la nouvelle bravade balistique du pays communiste, qui selon eux, viole bel et bien plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, aiguise les tensions dans la péninsule et menace la paix dans la région.Même tonalité dans la réaction des négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais. Kim Gunn, Sung Kim et Takehiro Funakoshi en ont fait part lors de leur nouveau coup de fil. A cette occasion, les trois diplomates ont aussi discuté de la réponse à donner au lancement d’un nouveau projectile à longue portée de Pyongyang.