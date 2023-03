Temps de travail : Yoon Suk-yeol ordonne la modification du projet des 69 heures

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a ordonné de modifier le projet gouvernemental portant la durée légale de travail hebdomadaire jusqu’à 69 heures. C’est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Bureau présidentiel de Yongsan, en ajoutant que le président de la République trouve finalement anormal que le travail hebdomadaire dépasse les 60 heures.Selon le premier secrétaire présidentiel aux affaires sociales, le chef de l'Etat s'est dit navré du projet en question, qui n'a pas envisagé de plafond. Ahn Sang-hoon s'est alors engagé à écouter davantage l'opinion publique, notamment les voix des salariés de la génération MZ tout comme des travailleurs non syndiqués.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a déploré de fausses informations et la communication insuffisante, qui, selon lui, ont conduit à déformer l'objectif du projet gouvernemental.De son côté, le Minjoo, la principale formation de l'opposition, a pointé du doigt la coordination chaotique entre le gouvernement, le Bureau présidentiel et le parti au pouvoir autour du plan sur la durée de travail hebdomadaire.Park Hong-keun, le patron du groupe parlementaire du mouvement de centre-gauche, a souligné que bien qu'éminemment expliqué, le projet des 69 heures ne serait qu'un synonyme de surmenage, voire de travail meurtrier. Il a ainsi demandé à l’exécutif et au PPP de réfléchir aux problèmes fondamentaux du projet au lieu de seulement renforcer leur communication auprès des citoyens.