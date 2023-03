Le Japon lève les restrictions à l'exportation de 3 matériaux semi-conducteurs vers la Corée du Sud

Photo : Getty Images Bank

Tokyo a décidé de faciliter l'exportation des trois principaux matériaux semi-conducteurs vers la Corée du Sud après trois ans et huit mois. De son côté, Séoul prévoit d’abandonner sa plainte sur ces anciennes restrictions auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie a annoncé aujourd’hui que les deux gouvernements sont parvenus à cet accord lors du 9e dialogue tenu pendant trois jours, du 14 au 16 mars, avec le ministère nippon de l’Economie et de l’Industrie, sur les politiques de la gestion des expéditions.En conséquence, l’importation de ces composants nécessaires à la conception des semi-conducteurs et des écrans, à savoir la résine photosensible (PR), le polyimide fluoré (FPI) et le fluorure d'hydrogène, sera de nouveau simplifiée, après avoir été réglementée depuis juillet 2019.En outre, les deux voisins sont convenus de discuter étroitement afin de réintégrer la Corée du Sud dans la « liste blanche » du Japon, un document regroupant les pays bénéficiant d'un traitement particulier lors des échanges commerciaux.