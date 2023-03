Début du sommet entre Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida à Tokyo

Photo : YONHAP News

En visite à Tokyo, le président sud-coréen vient de commencer à s’entretenir avec le Premier ministre japonais dans la résidence officielle de ce dernier. Un tête-à-tête qui annonce la reprise de la diplomatie dite de navette. Avant cela, une cérémonie officielle d’accueil a été organisée pendant environ huit minutes. Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida ont passé en revue ensemble la garde d’honneur.Yoon est le premier chef de l’Etat du pays du Matin clair à faire un déplacement dans l’archipel depuis 12 ans pour un face-à-face avec un dirigeant nippon. Son prédécesseur Moon Jae-in s’y était rendu en 2019, mais à l’époque pour un sommet multilatéral, celui du G20, organisé à Osaka.L’entrevue Yoon-Kishida se déroule en deux parties : la première avec un nombre restreint de leurs conseillers et la seconde en comité plus élargi. Les dossiers sécuritaires et économiques doivent être au cœur de leurs discussions.Les deux leaders vont donner une conférence de presse conjointe pour en faire part des résultats, avant de dîner ensemble.