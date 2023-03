Washington exprime son soutien au sommet Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la Maison blanche a apporté son soutien au sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, tenu jeudi à Tokyo, soit une première en 12 ans entre les deux pays. C’est ce qu’a déclaré le jour-même son coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale.Lors d’un point de presse, John Kirby a estimé que la Corée du Sud et le Japon ont fait une annonce historique, le 6 mars dernier en amont de ce sommet, qui devraient leur permettre d’ouvrir un nouveau chapitre de partenariat de coopération. Avant d’ajouter que le président américain s’est réjoui de cette initiative de régler les différends historiques et d’améliorer les relations bilatérales. Ainsi, Joe Biden a évoqué le plan d’indemnisation des sud-Coréens victimes du travail forcé dans l’archipel du temps de la colonisation, annoncé par Séoul et bien accueilli par Tokyo.Toujours selon Kirby, les USA continueront à soutenir ses alliés sud-coréen et japonais qui tâchent de transformer cette nouvelle entente mutuelle en des progrès constants. Le haut officiel a souligné que l’administration Biden a déployé des efforts pour renforcer l’alliance sécuritaire et militaire avec chacun d’entre eux afin de consolider la force de dissuasion et la paix dans l’Indopacifique. Cela permettra également d’accompagner Séoul et Tokyo dans la démarche d’augmenter leur coopération de sorte à développer les relations trilatérales.Dans la foulée, le coordinateur de la White House a évoqué les deux sommets à trois que Yoon, Biden et Kishida ont tenus l’année dernière, notamment la déclaration conjointe sur l’étroite coopération sécuritaire, économique et technologique qu’ils ont prononcé à l’issue de leur rencontre en marge du sommet élargi de l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) au Cambodge en novembre dernier.Enfin, Kirby n’a pas manqué d’évoquer le tir d’essai hier matin d’un missile balistique intercontinental (ICBM) de la Corée du Nord, peu avant le déplacement de Yoon au Japon. Il a réaffirmé que Washington tiendra sa « promesse inébranlable » de défendre ses deux pays alliés.