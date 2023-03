En visite à Tokyo, Yoon Suk-yeol doit rencontrer les dirigeants politiques et économiques

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le deuxième et dernier jour de sa visite à Tokyo, Yoon Suk-yeol doit s'entretenir avec les personnalités politiques et économiques nippones.Dans la matinée, le président sud-coréen a rendez-vous avec celles des organisations qui œuvrent pour les échanges entre les deux voisins comme l’Union de députés et le Comité de coopération Japon-Corée du Sud. Parmi les hommes politiques figurent deux ex-Premiers ministres Taro Aso et Yoshihide Suga. Le premier est actuellement le vice-président du parti au pouvoir, le PLD, et le second va bientôt diriger l’Union de députés.Et dans l’après-midi, le chef de l’Etat s’exprimera devant une table ronde des milieux d’affaires des deux nations, qui réunira leurs industriels et leurs chefs d’entreprise. L’occasion pour lui de préconiser une nouvelle fois l’importance de la coopération économique bilatérale.Puis, avant de rentrer à Séoul, Yoon donnera une conférence aux étudiants de la prestigieuse université Keio. Les jeunes sud-Coréens qui y étudient seront eux aussi présents.