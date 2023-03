Billboard Classic : « The Handel Project » de Cho Seong-jin occupe le trône

Photo : YONHAP News

La k-pop, oui, mais la k-classic enchante aussi les oreilles des amateurs de musique du monde entier. Le succès du dernier album du pianiste sud-coréen Cho Seong-jin le témoigne. « The Handel Project » a occupé cette semaine la première place du Billboard Classic Chart aux Etats-Unis.Sorti le mois dernier sous le label Deutsche Grammophon, « The Handel Project » est le 6e album de l’artiste âgé de 29 ans. Il contient notamment trois morceaux, parmi les deux collections de clavecin du compositeur d’origine allemande publiées pour la première fois à Londres en 1720, que Cho apprécie le plus.Lors des interviews à l’occasion de la sortie de « The Handel Project », le jeune homme qui s’est fait connaître du grand public en remportant en 2008 le Concours international Frédéric-Chopin de jeunes pianistes, avait déclaré qu’il ne s’était jamais autant entraîné dans sa vie pour le préparer.Parmi les musiciens sud-coréens qui avaient occupé le trône du prestigieux Billboard Classic Chart, on peut citer Sunwoo Yekwon et Lim Hyun-jung, plus connue comme HJ Lim auprès des francophones.