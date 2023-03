Photo : YONHAP News

La Korea Baseball Organization ou la KBO a présenté jeudi ses excuses auprès des sud-Coréens et des amateurs de baseball pour la mauvaise performance des joueurs lors de la World Baseball Classic (WBC).Petit rappel : lors de la compétition internationale, qui a été relancée après six ans d’absence en raison du COVID-19, la sélection sud-coréenne a été éliminée au premier tour. En perdant notamment contre les Australiens et les Japonais, respectivement 7 à 8 et 4 à 13, les hommes de Lee Kang-chul avaient grandement déçu leurs fans.A travers ses excuses officielles hier, la KBO a promis de préparer des mesures à moyen et long terme afin d’améliorer la compétitivité de l’équipe nationale.