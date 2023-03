Lee Jae-myung comparaît de nouveau devant la Justice

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo, la première force de l’opposition, accusé d’avoir diffusé de fausses informations durant sa campagne électorale à la présidentielle 2022, s’est présenté ce matin devant le tribunal central du district de Séoul qui a organisé sa deuxième audience publique en la matière.Lee Jae-myung est arrivé vers 10h20. Il s’est engouffré dans le bâtiment sans répondre à la salve de questions des journalistes qui l’attendaient, comme c’était le cas lors de sa première audience.Pour rappel, le Parquet a poursuivi le patron du parti de centre-gauche pour deux chefs d’accusation en septembre dernier. Lee aurait fait une allégation mensongère dans une interview télévisée du 22 décembre 2021 en prétendant qu’il ne connaissait pas Kim Moon-ki, un ancien chef de la division de développement de la Seongnam Development Corporation (SDC), lorsqu’il était le maire de la ville de Seongnam. Kim a été soupçonné d’avoir été impliqué dans l’affaire du projet immobilier Baekhyeondong, du nom d’un quartier de cette ville située en banlieue de Séoul, et s’est donné la mort après avoir été entendu par les enquêteurs.Par ailleurs, au cours d’un audit parlementaire du 20 octobre 2021, le chef du Minjoo a été interrogé sur le fait qu’il avait autorisé la modification du plan local d’urbanisme (PLU) pour rendre constructible un vaste terrain à Baekhyeondong au profit d’un promoteur immobilier. A l’époque, il a prétendu avoir agi ainsi sous la pression du ministère de l’Aménagement, du Territoire et des Transports.Le Parquet ne l’entendait pas de cette oreille. Il a estimé que Lee connaissait bel et bien Kim à l’époque et que la ville de Seongnam avait accordé, de son plein gré, une faveur au promoteur en question. Ainsi, il est poursuivi pour diffusion de fausses informations et violation de la loi relative aux élections dans la fonction publique.Quant au principal intéressé, il continue de nier en bloc tous les soupçons qui pèsent contre lui