Des patrons de conglomérats sud-coréens et japonais réunis pour une table ronde d’affaires à Tokyo

Photo : YONHAP News

En marge du voyage du président sud-coréen Yoon Suk-yeol au Japon, les organisations patronales représentatives des deux Etats organisent aujourd’hui une table ronde des milieux d’affaires à Tokyo. Une rencontre placée sous le thème « Relance de la coopération économique ». Ces deux fédérations sont la sud-coréenne Jeonkyongryon ou la FKI, et son homologue nippone Keidanren ou la JBF.Les patrons des cinq premiers conglomérats sud-coréens Samsung, SK, Hyundai, LG et Lotte, ainsi que plusieurs autres chefs d’entreprises y seront présents. Côté nippon : le numéro un de la Keidanren, Masakazu Tokura, et dix autres PDG y prendront part.Selon la FKI, cette assise est significative en ce qu’elle réunit les principaux chefs d’entreprise des deux nations pour se pencher sur les moyens de booster la coopération économique et de faire face conjointement aux différents défis mondiaux.Pour rappel, hier, les dirigeants des deux organisations, Kim Byong-joon et Masakazu Tokura, ont tenu une conférence de presse pour annoncer la création d’un Fonds respectif pour le partenariat du futur. Selon leurs explications, les groupes d’affaires des deux nations feront chacun un don d’un milliard de wons, soit 722 000 euros.