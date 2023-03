Sommet Yoon-Kishida : Séoul et Tokyo relancent leur diplomatie de « navette » et normalisent le GSOMIA

Photo : YONHAP News

En visite au Japon, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol s’est entretenu, jeudi, avec le Premier ministre nippon Fumio Kishida. La diplomatie dite de « navette », qui était suspendue depuis décembre 2011, a ainsi été relancée. Lors de la conférence de presse conjointe qui s’est déroulée à la sortie de leurs entretiens restreint et élargi, ils ont annoncé les résultats.Tout d'abord, Séoul et Tokyo sont convenus de réchauffer les relations bilatérales et de consolider leur coopération dans divers domaines : économique, sécuritaire ou encore culturel. Et afin de concrétiser leur engagement, ils ont décidé de reprendre au plus vite divers dispositifs consultatifs, au point mort, dont le Dialogue stratégique entre leurs autorités économiques et diplomatiques.Ensuite, les deux côtés se sont mis d’accord pour normaliser leur accord bilatéral d’échange de renseignements militaires, connu sous le nom de GSOMIA. S’agissant de la levée des restrictions commerciales du Japon envers la Corée du Sud et de la réinscription de celle-ci sur sa « liste blanche » de partenaires de confiance, ils ont promis de poursuivre leur dialogue étroit.Kishida a fait savoir qu’il examinerait sa visite en Corée du Sud à un moment opportun. Mardi, Kyodo News avait rapporté que le numéro un nippon pourrait se rendre au pays du Matin clair cet été, et ce suite au sommet du G7 prévu en mai à Hiroshima.Enfin, les deux leaders ont déclaré qu’ils allaient poursuivre leurs discussions, en profondeur, à l’avenir, en ne s’attachant pas trop sur les formalités.