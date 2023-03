Un petit-fils de l’ex-président Chun accuse sa famille d’avoir profité d’argent sale

Photo : YONHAP News

Un ancien soupçon refait surface concernant l’ex-président de la République Chun Doo-hwan décédé à l’âge de 90 ans en novembre 2021 après avoir dirigé la Corée du Sud d’une main de fer de 1980 à 1988.En début de semaine, Chun Woo-won, un des petits-fils de l’ancien dictateur de la junte militaire, a dénoncé en ligne que sa famille continuait de profiter de l’argent sale de la caisse noire constituée par son grand-père. Il a expliqué en détails quelles ruses elle a usé pour détourner l’argent en utilisant, par exemple, des comptes bancaires à des noms empruntés ou via des sociétés-écrans.Le jeune homme âgé de 26 ans, résidant actuellement à New York, a allégué qu’une partie conséquente des fonds illégaux resterait bien gardé dans un coffre-fort secret da la maison du couple de Chun où sa grand-mère habite toujours.Depuis, via les réseaux sociaux, Chun Woo-won a continué à répandre diverses accusations contre sa famille. Dans la foulée, il a dénoncé les actes criminels de son entourage, y compris quelques hommes militaires, tels que la consommation de stupéfiants tout en faisant mea culpa pour sa propre toxicomanie. Ces révélations ont provoqué une vive attention des médias sud-coréens mais également des autorités concernées.Aujourd’hui, le petit-fils du général a annoncé qu’il allait tout divulguer. Cependant, en direct sur YouTube, il semblait avoir consommé de la drogue. En pleine crise, il a été secouru par la police américaine. Admis en urgences, il resterait inconscient mais son pronostic vital ne serait pas engagé.Pour rappel, son grand-père a orchestré le coup d’Etat militaire du 12 décembre 1979 et a ordonné l’année suivante la répression ensanglantée du soulèvement de Gwangju pour la démocratisation. Il a été condamné à mort en 1996 par le tribunal en première instance, puis à perpétuité l’année suivante par la Cour suprême notamment pour haute trahison et corruption. Finalement, il a retrouvé sa liberté suite à une grâce présidentielle en décembre 1997.Cependant, l’ancien dictateur n’a jamais présenté ses excuses sincères au peuple de son vivant. De plus, il est mort sans payer 92,2 milliards de wons, soit 66,5 millions d’euros, alors que la Justice avait ordonné de lui confisquer 220,5 milliards de wons, l'équivalent de 159 millions d’euros.