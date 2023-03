Yoon Suk-yeol s’exprime devant des chefs d’entreprises sud-coréens et japonais à Tokyo

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, le président de la République a pris part à une table ronde des milieux d’affaires sud-coréens et japonais, organisée aujourd’hui à Tokyo par l’organisation patronale nippone Keidanren.Dans sa prise de parole, Yoon Suk-yeol a préconisé que les deux nations travaillent main dans la main pour faire face aux grands enjeux mondiaux comme la chaîne d’approvisionnement, le changement climatique, les sciences et technologies de pointe ou encore la sécurité économique. Selon lui, la coopération bilatérale est plus particulièrement nécessaire dans les filières telles que la transformation numérique, les semi-conducteurs, les batteries et les véhicules électriques.Le chef de l’Etat est aussi revenu sur le « Fonds pour le partenariat du futur » dont Keidanren et son homologue sud-coréenne Jeonkyongryon ont annoncé hier la création. Il s’en est réjoui, précisant que ce fonds permettra aux deux voisins de multiplier les échanges entre leurs générations futures et de consolider dans la foulée leurs relations.Un nombre important de personnalités les plus influentes dans le monde des affaires des deux pays étaient présentes à l’assise. Parmi elles, les patrons des quatre premiers conglomérats sud-coréens. C’est la première fois en quasiment 20 ans que ces PDG ont participé à un tel événement. En revanche, le Premier ministre Fumio Kishida ne l’était pas, contrairement à ce qui était initialement prévu.A noter aussi que Yoon est le premier dirigeant du pays du Matin clair à avoir rejoint cette rencontre des chefs d’entreprises, depuis juin 2009.