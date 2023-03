Croissance économique : le gouvernement sud-coréen s’inquiète d’un ralentissement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud voit sa croissance économique continuer de ralentir. Le ministère des Finances a publié un tel diagnostic dans le numéro de mars 2023 de son rapport mensuel « Green Book » sur les dernières tendances économiques.Ainsi, le gouvernement a réitéré son constat précédent. Le mois dernier, il a reconnu pour la première fois que l’économie sud-coréenne est entrée dans une « phase de ralentissement ».En février, les exportations sud-coréennes ont baissé de 7,5 % en glissement annuel. Et, la balance commerciale a accusé un déficit de 5,27 milliards de dollars, soit un montant toutefois moins important que le mois précédent. Ainsi, selon le ministère, la balance courante pourrait s’avérer être meilleure en février alors qu’elle avait été déficitaire de 4,52 milliards de dollars en janvier.Quant à la consommation des ménages, elle semble toujours contractée après avoir reculé de 0,6 % au quatrième trimestre 2022 par rapport aux quatre mois précédents. Par ailleurs, les ventes au détail ont baissé de 2,1 % en janvier par rapport au mois précédent.L’indice des prix à la consommation a enregistré, de son côté, une hausse de 4,8 % en février soit un progrès moins important qu’autrefois. Cela s’explique par la baisse des prix des produits pétroliers et aussi par les ventes promotionnelles visant à stabiliser les produits agricoles, halieutiques et d’élevage.Quant au BSI, l’indice de confiance chez les entrepreneurs, il s’est élevé à 69 en février pour rester au même niveau que celui du mois précédent, en raison des incertitudes financières et géopolitiques telles que la guerre en Ukraine. Une précision pour le BSI : un chiffre inférieur à 100 signifie que les entreprises ont une opinion négative sur la reprise de leurs activités sont majoritaires.