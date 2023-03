Sommet Yoon-Kishida : Tokyo se réjouit du grand pas en avant pour la normalisation des relations

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a déclaré apprécier la visite du président sud-coréen à Tokyo. Sa rencontre au sommet avec le Premier ministre nippon a été qualifiée de « grand pas en avant » vers la normalisation de leurs relations. C’est ce qu’a déclaré ce matin son secrétaire général lors d’un point de presse.Hirokazu Matsuno, qui est aussi le porte-parole de l’exécutif japonais, a précisé que Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida ont su consolider leur lien de confiance personnel grâce à ce sommet, soit une première en 12 ans entre les deux pays.Le haut officiel a expliqué que les deux dirigeants sont convenus de relancer la diplomatie dite de « navette », c’est-à-dire les sommets alternés, alors qu’elle était suspendue depuis décembre 2011. Selon lui, cela permettrait aux deux pays d’ouvrir un nouveau chapitre entre les deux nations.Matsuno a ajouté que le Japon tâcherait de développer davantage les liens avec la Corée du Sud en s’appuyant sur l’amitié et la coopération que Séoul et Tokyo ont établi suite à la normalisation officielle des relations diplomatiques en 1965.