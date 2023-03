Météo : les conditions vont s’améliorer au fur et à mesure du week-end

Photo : YONHAP News

La fin de semaine va s’embellir progressivement au pays du Matin clair. Alors que le temps est, ce vendredi, couvert, voire pluvieux sur le littoral sud, il deviendra pur ce dimanche.Aujourd’hui donc, les nuages ont stagné au-dessus du pays. Quelques éclaircies ont été aperçues dans la région métropolitaine et sur la côte sud. A noter que sur cette dernière, des averses ont également sévi. Du côté des températures, elles ont été proches des 15°C sur l’ensemble du territoire.Samedi, les premières améliorations vont être observées. Toujours nuageux dans la matinée, le temps va se lever dans l’après-midi. Un grand soleil sera au rendez-vous pour ravir les habitants. De plus, le thermomètre devrait enregistrer une très légèrement hausse.Dimanche, l’apothéose. Un soleil éblouissant et des températures encore un peu plus chaudes que les deux jours précédents. Une véritable journée de printemps avant l’heure.