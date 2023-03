Pyongyang tire un missile balistique vers la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé aujourd’hui un missile balistique à courte portée depuis Dongchang-ri dans la province de Pyongan du Nord, en direction de la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), c’est vers 11h05 que le projectile a été détecté.L’armée sud-coréenne a renforcé sa posture de défense tout en analysant la nature du projectile avec les autorités militaires américaines.Il s’agit du 7e tir de missiles balistiques de Pyongyang cette année. Le dernier remonte à jeudi, quelques heures avant la visite du président sud-coréen Yoon Suk-yeol au Japon. Selon le JCS, il semblait être un missile balistique intercontinental (ICBM) de type « Hwasong-17 ».Le pays communiste continue, à travers ce genre de bravade, de protester contre la Corée du Sud et les Etats-Unis qui poursuivent leurs manœuvres combinées « Freedom Shield », lancées lundi et qui doivent s’achever le 23 mars.De l’avis des experts, il y a de grandes chances que le royaume ermite envenime les tensions dans la région. Dans ce contexte, l’éventualité d’un 7e essai nucléaire ne peut pas être exclue.