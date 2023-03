Tir de missile : Pyongyang déclare avoir mené un entraînement de contre-attaque nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé que le lancement de missile d’hier faisait partie d'un exercice tactique de simulation de contre-attaque nucléaire. La KCNA a rapporté ce matin que cet événement s’était déroulé pendant le week-end dernier en présence du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et de sa fille Ju-ae.Selon l'agence de presse nord-coréenne, l’homme fort de Pyongyang a déclaré que d'être seulement en possession de l’arme atomique n’est pas assez pour réellement empêcher une guerre, soulignant l’importance de préparer une posture pour lancer une frappe avec rapidité et précision. Avant d’ajouter que les circonstances actuelles nécessitent la multiplication des forces de dissuasion nucléaire.A propos du missile tiré hier, le média d’Etat a expliqué qu’il s’agissait d’un entraînement simulant une attaque atomique sur un ennemi principal. Toujours d’après la KCNA, l’engin qui a été lancé depuis le comté de Cholsan dans la province de Pyongan du Nord a explosé dans le ciel après avoir parcouru 800 kilomètres, comme prévu.Avant cette bravade, l’armée nord-coréenne a débuté samedi son entraînement par un exercice de gestion du système de commande de la frappe nucléaire et un autre vérifiant sa position de contre-attaque.En ce qui concerne les manœuvres militaires conjointes Séoul-Washington « Freedom Shield », Pyongyang les a qualifiées d’acte d’agression envers son régime.Par ailleurs, à Séoul, l’armée a rapporté hier matin que le pays communiste avait procédé à un tir d’un missile balistique à courte portée en direction de la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel japonais.