Particules fines : les régions de Séoul durement touchées

Photo : YONHAP News

Alors que les températures s’adoucissent en Corée du Sud, la pollution atmosphérique s'aggrave ces derniers jours en raison de la stagnation de l'air. Cela entraîne une forte concentration de particules fines dans la plupart des régions du pays, notamment celle métropolitaine, atteignant un niveau « mauvais ».Ainsi, le ministère de l'Environnement a pris des mesures d'urgence à Séoul et dans les zones aux alentours, entrées en vigueur ce matin à 6 heures. Elles dureront jusqu’à 21 heures ce soir. Ces dispositifs comprennent l'ajustement des horaires d'exploitation des lieux d'incinération de déchets qui émettent des poussières fines. De plus, le nettoyage à l'eau dans les centres-villes et le recouvrement des équipements pour éviter la dispersion des particules seront également mis en place.Selon les prévisions de l'Institut national de recherche pour l'environnement, la concentration de substances polluantes devrait diminuer mardi dans la soirée, lorsque la circulation atmosphérique sera plus fluide.