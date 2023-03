Corée du Nord : 4e tir de missile balistique en 8 jours

Photo : YONHAP News

Pyongyang a de nouveau lancé un missile balistique de courte portée dimanche matin, seulement trois jours après sa dernière bravade, et le tir d’un missile balistique intercontinental (ICBM).Le projectile a été expédié à 11h05 depuis Dongchang-ri dans la province de Pyongan du Nord, situé sur le littoral ouest, et a chuté dans la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon, après avoir traversé le territoire nord-coréen.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) et le ministère japonais de la Défense, l’engin a parcouru quelque 800 km à une altitude maximale de 50 km.C’est la quatrième provocation de Pyongyang depuis le 12 mars, soit la veille du début des exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington « Freedom Shield ». Le pays communiste agirait ainsi en guise de protestation contre ces manœuvres qui se déroulent avec la plus grande ampleur depuis cinq ans.Peu de temps après la démonstration de force nord-coréenne, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont mené un entraînement aérien en mobilisant des bombardiers B-1B. Ceux-ci constituent un des actifs stratégiques américains qui inquiètent le plus le royaume ermite, d’autant qu’ils sont capables de rejoindre la péninsule coréenne depuis leur base à Guam, située dans le Pacifique en moins de deux heures.Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que l’alliance sud-coréano-américaine maintenait la meilleure posture de défense combinée pour faire face aux tentatives de Pyongyang d’alimenter l’instabilité dans la région. Un responsable a pourtant précisé que l’exercice aérien avait été prévu à l’avance sans rapport avec les tirs nord-coréens.