Ssangyong : Séoul et Washington lancent leur manœuvre de débarquement amphibie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé aujourd’hui leur exercice de débarquement amphibie à grande échelle à Pohang dans la province de Gyeongsang du Nord, et ce jusqu’au 3 avril.Cette manœuvre intitulée « Ssangyong » se déroulera dans le cadre de « Warrior Shield », mené parallèlement à leurs exercices militaires conjoints « Freedom Shield ». Après cinq ans d’absence, elle a fait son retour avec une ampleur plus importante en mobilisant davantage de soldats. Son but est de renforcer la préparation au combat et l’interopérabilité de l’alliance sud-coréano-américaine.Une trentaine de vaisseaux seraient déployés à cette occasion, y compris le navire d'assaut amphibie sud-coréen ROKS Dokdo et celui américain USS Makin Island.Quelque 70 aéronefs, dont des avions de chasse F-35 et des hélicoptères d'attaque AH-64 Apache, ainsi que 50 véhicules d'assaut amphibies KAAV seraient également utilisés.De plus, pour cette édition, une quarantaine de membres d’un escadron de la Royal Navy britannique, surnommée « Commando », participent à l’exercice pour la première fois.