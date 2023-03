De plus en plus de jeunes sud-Coréens sont absents du marché du travail

Photo : YONHAP News

Selon une enquête menée par l'Institut national des statistiques (Kostat), près de 500 000 jeunes sud-Coréens ne cherchent pas activement un emploi et se contentent de « se reposer ». Il s’agit d’un bond de 9,9 % par rapport à l’année dernière, le plus important depuis janvier 2003, à savoir la première collecte de ces données.Les raisons de cette inactivité sont classées en différentes catégories : garde d'enfants, tâches ménagères, problèmes de santé mentale ou physique, et une section nommée « autres ». Le choix « se reposer » appartient à cette dernière. A noter que la notion de ce terme se différencie de la recherche d’emploi, de la préparation aux études supérieures ou encore de la période d'attente avant le service militaire. Elle signifie tout simplement prendre du temps pour soi, sans se concentrer sur ces futures échéances.Le nombre de jeunes chômeurs âgés de 15 à 29 ans a ainsi tendance à augmenter les années précédentes : il a été de 430 000 en février 2020, de 440 000 en 2021, à plus de 450 000 l'an dernier. Les résultats de l'enquête effectuée en août 2022 sur les principales raisons de ce repos étaient : les problèmes de santé (39,4 %), suivis par les difficultés à trouver un emploi (18,1 %). Chez les jeunes générations, le deuxième facteur aurait été le plus important.A noter que le nombre de jeunes employés a totalisé, le mois dernier, un peu plus de 3,8 millions de personnes, enregistrant ainsi une diminution de 125 000 individus par rapport à février 2022. Il s'agit de la plus forte baisse en deux ans.