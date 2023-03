Séoul paraphe un contrat de 2 milliards de dollars avec Abou Dhabi

Photo : YONHAP News

Séoul a envoyé un groupe de coopération économique aux Emirats arabes unies (EAU). Les industriels sud-coréens et émiratis du secteur de la défense, des énergies et des nouvelles industries se sont rassemblés le 16 mars à Abou Dhabi.Cette réunion a été organisée pour faire le point sur les accomplissements suite au sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane en janvier dernier.Les résultats obtenus lors du déplacement de la délégation sud-coréenne sont reluisants. Un contrat de 2 milliards de dollars a été conclu rien que dans l’industrie de l’armement. Et les documents pour des commandes supplémentaires d’une valeur 9,3 millions de dollars sont en préparation dans d'autres domaines.Les sociétés émiraties ont notamment porté leur attention sur la technologie de pointe du pays du Matin clair, appréciant la haute qualité des produits « made in Korea ».Pourtant, la pénétration du marché du Moyen-Orient est loin d’être une mince affaire. Selon Jung Bo-rim, représentante d'une firme sud-coréenne, le plus important était de construire un lien de confiance c'est pourquoi les négociations avec les acheteurs ont pris un certain temps.Pour rappel, lors de la visite de Yoon, les EAU se sont engagés à investir en Corée du Sud 30 milliards de dollars. Et l’exécutif sud-coréen prévoit d’attirer plus d’investissements en envoyant le groupe de coopération économique dans d’autres pays de la région, comme par exemple l’Arabie saoudite.